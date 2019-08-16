Жизнь Повалий повисла на волоске после аборта

Украинскую певицу с трудом спасли от смерти

Таисия Повалий избавилась от ребенка на позднем сроке беременности, что едва не стоило ей жизни. Об этом сообщила сама звезда в программе "Судьба человека".

По словам артистки, в первый раз она вышла замуж за музыканта-клавишника, с которым познакомилась во время учебы в киевском музыкальном училище. Владимир Повалий отслужил в Афганистане, не выпивал, не курил, хорошо играл на гитаре и был старше ее на шесть лет.

"Вскоре после свадьбы родился наш сын Денис", – рассказала певица. И добавила, что "через год снова забеременела". Однако второй ребенок не входил в планы супругов – они "были еще совсем молодыми, неокрепшими". Кроме того, муж много гастролировал и почти не бывал дома, и молодая жена подумала, что ей сложно будет с двумя детьми.

Она стала делать прерывающие беременность уколы. Только не учла, что такой метод не подходит, ведьплод был уже большой. Когда поняла, что ничего не получается, пошла на аборт. Вскоре ей стало плохо – она была дома, упала и потеряла сознание. "Меня буквально спасли с того света", – вспоминала Повалий.

Также звезда призналась, что изменяла первому мужу, из-за этого они развелись. Новым избранником певицы стал продюсер Игорь Лихута. С ним у артистки нет общих детей – она "делала аборты и рожать больше не собиралась".

Пользователи Сети активно обсуждают рассказ украинской звезды. Многим не понравились ее откровения и внешность, они возмутились: "Народная артистка Украины, рассказывает об аборте. Неужели ничего нет интересного в творчестве в жизни? Похожа стала на силиконовую куклу", "Как скуден интеллект. Жаль!!!", "Пустая какая-то, не впечатлила, предала мужа, и нынешний замуж не взял, без детей, выбрала карьеру – вот это "счастье", "Надменная, злая, холодная! Странно! Словарный запас скудный, нет эмоций, нет теплоты, нет, нет", "Ужас, речь, стиль повествования, как будто ей за 90 лет, и она в глубоком маразме", "Это Повалий? караул! Сама на себя не похожа... Изуродовала себя".

Таисия Повалий – советская и украинская певица, исполняющая песни на русском и украинском языках. Народная артистка Украины и Ингушетии.

Недавно она удивила поклонников молодежным образом. Ранее ее и вовсе не узнали.

