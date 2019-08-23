Умер заслуженный артист России

Актеру было 65 лет

Виктор Власов ушел из жизни 22 августа, об этом говорится на сайте театра им. Маяковского, где он проработал 40 лет. Причины смерти Власова пока не раскрываются.

"С прискорбием сообщаем, что 22 августа ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов. Мы приносим соболезнования родным и близким Виктора Васильевича. Светлая вечная память! Виктор Власов служил в Театре Маяковского с 1974 по 2014 год", – отмечается в сообщении.

"Вечерняя Москва" сообщает, что прощание со знаменитостью пройдет 24 августа: сначала состоится отпевание в Храме Вознесения Господня, в 12:00 начнется гражданская панихида в Театре Маяковского, в 14:00 Виктора Власова кремируют на Хованском кладбище.

За свою жизнь актер сыграл множество запоминающихся ролей в постановках "Ревизор", "Иван-царевич", "Беседы с Сократом", "Аристократы", "Женитьба", "На чемоданах" и многих других. Помимо этого, актер снимался и в кино. Он принял участие в проектах "Жизнь Клима Самгина", "Следствие ведут знатоки", "Исаев", "Черемушки" и других.

Как сообщает телеканал "Мир", в 2004 году актеру присвоили звание заслуженного артиста России.

Ранее "Утро" сообщило о смерти актрисы Александры Назаровой.