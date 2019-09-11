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"Случайных связей не имела": Малышева откровенно рассказала о личной жизни

Елена Малышева. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая счастлива с одним человеком уже более 30 лет

Сегодня, 11 сентября, Елена Малышева отмечает важную дату – годовщину свадьбы со своим супругом. Известно, что он специалист в области молекулярной биологии, профессор и доктор медицинских наук, а в молодости был чемпионом по дзюдо. Вместе они воспитали двоих детей, а сейчас занимаются двумя внуками. Главный роман в жизни медика длится уже более 30 лет.

"Сегодня 32 года как я замужем за Игорем Малышевым. Я замужем за великим русским ученым и счастлива. <…> Он чемпион Сибири по дзюдо, но это было много лет назад, еще в студенческие годы. Он спортивнее меня, правильнее меня", – поделилась Малышева с ведущими программы "Доброе утро".

Говоря о подробностях своей личной жизни, телеведущая добавила, что случайных связей, как и вредных привычек, она никогда не имела. Единственная "страстная" зависимость Елены Малышевой– хрустящие круассаны и свежий хлеб.

"Я не пью, не курю, более того, мою руки перед едой и избегаю случайных связей. <…> Я люблю круассаны, я люблю хрустящий хлеб страстно. И это очень трудно",

– добавила телеведущая.

Также она разрешила россиянам есть еду, упавшую на пол, если ее успели поднять в течение 3 секунд. 

Ранее "Утро" рассказывало подробности о состоянии Анастасии Заворотнюк. 

Дарья ПЕТРОВА
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