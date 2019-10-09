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Виторган заговорил о новом ребенке

Вот это поворот: Виторган заговорил о новом ребенке
Эммануил Виторган. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитый актер не унимается - он готов стать отцом и в пятый раз и еще, если так случится

Эммануил Виторган будет рад, "если создастся такая ситуация" и в его семье появится еще один ребенок. В этом он сам недавно признался и, отметив, что "продолжение вообще должно быть – это замечательно", призвал всех "рожать как можно больше".

К тому же у него "уникальные дети", заявил артист "Собеседнику". Его жизнь за последние годы заметно изменилась, но он счастлив как никогда, "орет и кричит", когда находится с младшими дочками, а также, как и жена, с нетерпением ждет, когда одна из них, наконец, заговорит.

Знаменитость не смущают заботы о девочках, только "с памперсами сложно": актер боится "причинить малышкам вред". Он испытывает наслаждение, когда держит наследниц. Эммануилу Гедеоновичу "сейчас неохота сниматься, играть на сцене – хочется быть только с ними".

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Публикация от Эммануил Виторган (@emmanuil_vitorgan)

У Виторгана-старшего уже есть четверо детей: дочь Ксения от первого брака, сын Максим – от второго и две наследницы, родившиеся в союзе с третьей женой Ириной Млодик. Супруги долго не могли иметь детей из-за проблем супруги со здоровьем.

Два года назад у них появилась первая дочь Этель. Как рассказала благоверная актера, она сама выносила и родила девочку. Позже, несмотря на довольно немолодой возраст – мужу было 79, а жене 57 лет, – они снова  стали родителями. На свет появилась вторая малышка – Клара.

Ранее Виторган говорил, что мечтает о втором продолжателе рода.

Полина ДОРОЖКИНА
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