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Дошло до драки: разборки со скандальным Малаховым набирают обороты

Дошло до драки: разборки со скандальным Малаховым набирают обороты
Андрей Малахов. Фото: www.globallookpress.com
Известного шоумена вызвали на поединок

Андрею Малахову придется ответить за свои поступки. Актер Никита Джигурда пообещал наказать его.

"Готов к бою на боксерском ринге с Андрюшей Малаховым... желая остановить или хотя бы уменьшить оскорбляющую нормальных людей малахОвщину... вызываю Андрея Малахова на дуэль, и сочту его трусом и слюнтяем, если он от нее откажется!", – заявил он под фото в соцсети, на которых выглядит устрашающе.

Под опубликованным до этого видео Джигурда пояснил, что накажет Малахова за то, что шоумен не извинился перед его бывшей женой Мариной Анисиной, которую оскорблял на передачах, передает "ФедералПресс". Также артист пообещал нокаутировать шоумена "за подлости и фейки в адрес уважаемых женщин и мужчин" и назвал его "инструментом циничного зла, которое профессионально замаскировано под добро", цитирует "Вечерняя Москва".

В соцсети поддержали актера и пожелали ему успеха: "Защищать свою честь и достоинство от этих МахалОвы,х готовых за деньги оскорблять настоящих мужчин... Честь и хвала!!! ", "Ты красава... в одну калитку укатаешь", "Шикарный и бесподобный! Малахов забьется в угол. По-любому",  "Ну Малахов так-то спортивный чувак, насколько я знаю. Но, если что, дави на глаз", "Наваляйте этому неприятному типу по полной за всех кого он унизил, оклеветал, оскорбил "Удачи".

Малахова часто попадает в громкие скандальные истории, его критикуют и хотят убрать с телевидения. Недавно гнев публики обрушился на ведущего "Прямого эфира" из-за сплетен о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк.

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Полина ДОРОЖКИНА
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