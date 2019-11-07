Американка без стеснения показала пышное тело

Тесс Холлидей считается одной из самых полных моделей в мире. Вес не мешает девушке быть популярной как в обычной жизни, так и в Интернете. В социальных сетях за Холлидей следят 2 млн человек. Модель радует их снимками в белье и без него.

В последний раз Тесс Холлидей поделилась видео, где она на улице кружится в прозрачном платье. В ролике легко можно рассмотреть нижнее белье американки и ее пышные формы.

На странице в социальных сетях Тесс Холлидей пропагандирует любовь к своему телу и выступает против диет и навязанных модельных стандартов.

Подписчики девушки делятся на два лагеря: одни поддерживают модель и считают, что она изменила их жизнь, другие всячески критикуют ее.

"Такая милая", "Очень красивая", "Фантастическая", "Прекрасна", "Это ужас, где ты находишь одежду?", "А я комплексую", "Огонь", "Это слишком", – прокомментировали снимок в Инстаграм красотки.

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