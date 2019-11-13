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"Из какого колхоза мадам?": Волочкову обсмеяли за копыта

"Из какого колхоза мадам?": Волочкову обсмеяли за копыта
Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Балерина показалась в новых нарядах и с изменившейся прической

Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram свежие кадры. На одном звезда делает селфи в темном платье у стола, на котором лежит букет роз. На другом позирует в светлом мини с глубоким декольте, подбоченившись и отставив ногу вперед. Похоже она старалась выглядеть перед камерой как можно эффектнее, но не все подписчики это оценили.

Под фото танцовщица похвалилась, что "много сегодня успела – репетиции, встречи, радио эфир, море телесъемок". И добавила, что осталось немного.

Многие, отметив, что снимки "какие-то неудачные", разнесли артистку в пух и прах: "Прекрасного нет. Ничего", "Сними копыта", "Обувь дикая... Кружевные платья не украшают... У Вас изможденный и состарившийся вид. Или Вы пьете алкоголь, или очень плохо питаетесь. Или то и другое", "Стремно как-то... перебор, Анастасия", "Ноги короче относительно тела и очень маленькая зализанная головка!", "Платье и туфли – в топку", "Не идет эта стрижка, постарела сразу", "Очень плохо... и худоба... и платье... и лицо", "Волосы опять немытые", "Из какого колхоза мадам?.. Не пробовали чулки или колготы надевать?". 

Некоторые решили, что "это уже анорексией попахивает", балерина "нуждается в помощи", так как у нее "в лице какая-то травма психологическая присутствует",и посоветовали ей "обратиться к врачам".

Ранее танцовщица выложила видео, сообщив, что готовит премьеру и ради нее "трудится ежедневно". В ролике она в тренировочном костюме зовет "дорогих друзей" на свое выступление.

Интернет-пользователи и тут разразились недовольством. "Пугало", "Что опять за позорные шорты она нацепила... мужское трико обрезала" "Цветы надо заработать, а не выпрашивать! Стыдно!", "Все рекламирует и рекламирует билеты на свою халтуру... Ну как можно продать то, что никому не нужно?", "То в трусах, то три пары штанов напялила...", – распекали они звезду.

Ранее Анастасия Волочкова опровергла слухи о своем пьянстве, демонстрируя голый "рабочий инструмент", проигнорировала Аллу Пугачеву и показалась в стрингах, выставив на обозрение полуобнаженную грудь.

Фоторепортаж
Голый отдых Волочковой
Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art
Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art
Полина ДОРОЖКИНА

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