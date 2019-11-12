Балерина устроила посиделки с подругой, после того как ее разнесли за неопрятный вид

Анастасия Волочкова снова дала повод для резкой критики в соцсети, опубликовав несколько кадров. На самых новых из них артистка показана не одна – она сидит на лестнице и на диване, обнимая некую даму. Подписчики остались недовольны и припомнили звезде недостатки, о которых говорили не раз.

"Замечательная подруга Николь прилетела из Израиля", – представила танцовщица ту, которая провела с нею время. И отметила, что эта женщина – "невороятно светлый и добрый человек с открытой душой" и всегда желанная гостья в ее доме.

Фото вызвало бурную реакцию. Некоторые интернет-пользователи решили, что танцовщица с приятельницей выпили, и отругали обеих: "Ну вот, уже насинячились...", "Похоже, "подруге" нелегко дались алкогольные приключения с примой", "У этой Николь в сторис Волочкова пьяная в сиську. Воздыхатели, кто не верит, что Настя любит побухать, посмотрите". "По фото видно, что это очередная собутыльница!".

Не обошли вниманием злопыхатели и внешность балерины. "Настя, челка где? Вроде как перемены были, а оказывается ее нет", "У Насти аллергия на воду . Поэтому голову не моет. И накладной хвост уже на месте", "И снова цыплячий костюм...", "Ваши набалдашники на пальцах смотрятся ужасно, как будто фаланги пальц нет, круглее форму надо вам и френч сменить", – отметили такие.

До этого артистку также облили грязью под снимками. "Тот случай, когда кот выглядит лучше", "Выбросьте уже, пожалуйста, эти кошмарные прошловековые туфли!", "На тебе эта обувь как копыта и смотрится кошмарно", "Что-то лицом сильно переменивши... никак заболевши?", "Брюки – адская жуть".

Анастасию Волочкову часто ругают в Сети. На днях подписчики также заподозрили, что она не просыхает от пьянства, и разнесли за пагубное пристастие.