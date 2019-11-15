В бицепсах звезды Интернета оказался вовсе не синтол

Кирилл Терешин перенес операцию, в ходе которой из его рук должны были выкачать инородное вещество. Как выяснилось уже во время операции, в бицепсах молодого человека оказался вазелин, а не синтол. В каждую конечность Терешин закачал три литра.

"Руки-базуки" покупал в аптеке вазелин, растапливал его, а после делал инъекции в руки. Из-за этого началось воспаление, а мышечная ткань повредилась, – пишет Telegram-канал Mash.

Врачам удалось удалить 95% вазелина, но впереди у Кирилла Терешина еще несколько операций. Медики считают, что после них рукам молодого человека можно будет вернуть прежний вид.

На операция "Руки-базуки" решился из-за страшных болей и потери чувствительности. Как ранее сообщали журналисты, Терешин может остаться инвалидом.

Помочь Кириллу "Руки-базуки" решила жена футболиста Павла Мамаева. Терешин стал участником шоу Аланы Мамаевой о пластической хирургии.