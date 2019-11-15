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Литрами: "Руки-базуки" закачивал в себя вазелин

Литрами: "Руки-базуки" закачивал в себя вазелин
Кирилл Терешин. Фото: www.globallookpress.com
В бицепсах звезды Интернета оказался вовсе не синтол

Кирилл Терешин перенес операцию, в ходе которой из его рук должны были выкачать инородное вещество. Как выяснилось уже во время операции, в бицепсах молодого человека оказался вазелин, а не синтол. В каждую конечность Терешин закачал три литра.

"Руки-базуки" покупал в аптеке вазелин, растапливал его, а после делал инъекции в руки. Из-за этого началось воспаление, а мышечная ткань повредилась, – пишет Telegram-канал Mash.

Врачам удалось удалить 95% вазелина, но впереди у Кирилла Терешина еще несколько операций. Медики считают, что после них рукам молодого человека можно будет вернуть прежний вид.

На операция "Руки-базуки" решился из-за страшных болей и потери чувствительности. Как ранее сообщали журналисты, Терешин может остаться инвалидом.

Помочь Кириллу "Руки-базуки" решила жена футболиста Павла Мамаева. Терешин стал участником шоу Аланы Мамаевой о пластической хирургии.

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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это даже не дурак чем богата россия,это недоразумение - шутка природы с вазелином вместо мозга
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