Украинская певица заинтриговала сексуальным видео

Таисия Повалий участвует в съемках своего нового клипа. Команда артистки пообещала, что песня станет настоящим хитом, так как звезда поет в новом для себя жанре, а в ролике появится в смелом наряде. В видео Повалий будет танцевать в красном латексном платье, которое полностью облегает ее фигуру.

"Это будет сюрприз для моих зрителей и поклонников. Я захотела сделать что-то такое, чего раньше не делала. Удивить всех и себя в том числе", – цитирует певицу "Обозреватель".

Муж и продюсер звезды также подтверждает, что необычным будет все: песня, музыка и образ.

Поклонники с нетерпением ждут новое творение Таисии Повалий. На странице украинской звезды комментаторы пишут, что считают дни до премьеры и восхищаются внешностью 54-летней знаменитости.

"Чувствую, будет жарко", "Очень хочется уже увидеть эту работу, эти шикарные образы", "Королева", "Мега нереальная", "Огонь", "Бомба", "Просто дива", – написали в Инстаграм Повалий.

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