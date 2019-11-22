Артистка готовилась к съемкам в утреннем шоу на одном из украинских телеканалов

В студии Настя Каменских, расставив стройные ноги, снимала себя на телефон, красуясь у зеркала в черных кожаных микрошортах. Кроме коротких штанишек певица надела такой же лифчик и розовый пиджак, который переливался на свету.

Дополняли образ красотки стильная прическа, яркий макияж, темные колготки и эффектное ожерелье. Артистка, подбоченившись, вертела головой, моргала и кокетливо улыбалась на камеру.

Чуть позже ее снимали крупным планом. "Дорогие друзья! Ну что, осталось несколько минут, я скоро буду...", – сказала Настя и перешла на шепот: "Включайте".

Подписчики вряд ли обошли вниманием столь горячие видео. Но выразить пылкие чувства в сторис Instagram, где певица опубликовала ролики, они не смогут.

На днях Настя Каменских показалась в мини, возбудила мужчин откровенной позой и в боди сексуально повиляла ягодицами.