Артистка снялась в откровенной позе

Настя Каменских продолжает будоражить поклонников горячими кадрами. На последнем из трех свежих она позирует с широкой улыбкой. Из одежды на звезде боди, черные колготки с причудливым рисунком и легкий пиджак. Он сполз на ягодицы и руки, засунутые между широко раздвинутых ног.

Под фото певица на украинском языке сообщила, что "всего несколько дней назад" ее "новый трек покорил Мексику", а теперь она "зажгла латонамериканськимы ритмами в сочетании с украинской дудочкой на "Вечере премье..." с главной сцены Незалежной. После чего попросила "не пропустить эфир".

У многих подписчиков, наверное, от переизбытка чувств, пропал дар речи, и они оставили артистке огромное количество разных смайликов. Те же, кто смог выразить эмоции словами, засыпали Настю щедрыми похвалами: "Какая же ты невероятно красивая", "Класс", "Супердамочка", "Такая естественная", "Шикарная!!!", "Вы божественная, я влюблен". "Нереальная", "Чудесная", "Львица-тигрица", "Секс".

Не дремали и злопыхатели. "Ужас, какая безвкусица", "Вон куда лыжи навострила... А что же такое? В своей стране совсем все плохо?", – ядовито отметили такие.

Ранее Настя Каменских в этом же боди так зажигательно танцевала и пела, что фанаты потеряли покой и в мини-платье сексуально трясла ягодицами. А до этого в чересчур коротком наряде скрестила ноги, чтобы закрыть интимное место и повиляла задом в бикини.