Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Просто бомба": мужчин прорвало из-за Каменских в супермини

"Просто бомба": мужчин прорвало из-за Каменских в супермини
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux
Одежда выгодно подчеркнула роскошные ноги и грудь певицы

Настя Каменских сразила фанатов наповал. Она показалась в супермини без бретелей. Лиф плотно обтянул аппетитную грудь, верх которой остался на виду. Плечи и стройные ноги оголены. В таком образе певица запечатлена на снимке в Instagram.

"Солнечная фотография", по словам звезды, была сделана в Мехико, куда ее "пригласили презентовать хит Elefante". Теперь, наткнувшись на этот кадр, исполнительница "улыбнулась от теплых воспоминаний". У нее сохранились "очень хорошие впечатления от этой колоритной страны, которая каждый раз "удивляет и влюбляет в себя по-новому", и "невероятно добрых людей".

Немало подписчиков, увидев Настю такой, будто онемели и оставили под снимком только смайлики в виде сердечек, язычков пламени, рожиц и набор букв – "Ввьлввшщвшщвш".

Те же, у кого не совсем пропала речь, были немногословны, но высказались эмоционально:  "Просто бомба", "Очень красивая", "Огонь", "Королевна", "И как только Потап сдерживался", "Классная", "Фигурка", "Хороша", "Шикарная", "Ослепительная", "Куколка".

Ранее Настя Каменских снялась в боди и черных колготках с засунутыми между ног руками.  До этого повиляла пышными ягодицами и в маленьком черном платье показала эротику. 

Фоторепортаж
В трусах и без: откровенные фото Каменских
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/ Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/ Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/ Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/ Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/ Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/
Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"Цирк на льду": немецкая фигуристка унизила российских спортсменок

Немка завидует юным россиянкам после поражения на Гран-при

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей