Одежда выгодно подчеркнула роскошные ноги и грудь певицы

Настя Каменских сразила фанатов наповал. Она показалась в супермини без бретелей. Лиф плотно обтянул аппетитную грудь, верх которой остался на виду. Плечи и стройные ноги оголены. В таком образе певица запечатлена на снимке в Instagram.

"Солнечная фотография", по словам звезды, была сделана в Мехико, куда ее "пригласили презентовать хит Elefante". Теперь, наткнувшись на этот кадр, исполнительница "улыбнулась от теплых воспоминаний". У нее сохранились "очень хорошие впечатления от этой колоритной страны, которая каждый раз "удивляет и влюбляет в себя по-новому", и "невероятно добрых людей".

Немало подписчиков, увидев Настю такой, будто онемели и оставили под снимком только смайлики в виде сердечек, язычков пламени, рожиц и набор букв – "Ввьлввшщвшщвш".

Те же, у кого не совсем пропала речь, были немногословны, но высказались эмоционально: "Просто бомба", "Очень красивая", "Огонь", "Королевна", "И как только Потап сдерживался", "Классная", "Фигурка", "Хороша", "Шикарная", "Ослепительная", "Куколка".

Ранее Настя Каменских снялась в боди и черных колготках с засунутыми между ног руками. До этого повиляла пышными ягодицами и в маленьком черном платье показала эротику.