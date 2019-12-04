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Восходящая звезда украинской эстрады Софья Хлябич, известная под псевдонимом Соня Кей, поместила в Инстаграм очередной сексуальный кадр. На нем девушка позирует без лифчика в сползшей с плеч блузе, что выглядит, как глубокое декольте. Под нарядом просвечивают голые прелести. Волосы зачесаны назад, вокруг глаз – яркие тени, рука держит спущенный набок ремень, подпоясывающий джинсы.
Под снимком начинающая певица объявила, что "разыгрывает 2 тысячи гривен". И назвала условия для тех, кто хочет стать участником.
Большинство поклонников лишились дара речи. Они засыпали страницу артистки многочисленными "лайками" и смайликами. Те же фанаты, кто нашел слова, отметив, что племянница Ротару выглядит, как всегда, отлично, высказались эмоционально и коротко:
"Вау, очень-очень красивая", "Идеальные формы".
Некоторые мужчины выразили желание встретиться с девушкой лично.
Ранее Соня Кей показалась в белых трусах и коротком топе, через который просвечивали соски, и снялась в нижнем белье.
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