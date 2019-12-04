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"Идеальные формы": племянница Ротару оголила бюст

"Идеальные формы": племянница Ротару оголила бюст
София Ротару. Фото: www.globallookpress.com
Родственница знаменитой "хуторянки" снялась без нижнего белья

Восходящая звезда украинской эстрады Софья Хлябич, известная под псевдонимом Соня Кей, поместила в Инстаграм очередной сексуальный кадр. На нем девушка позирует без лифчика в сползшей с плеч блузе, что выглядит, как глубокое декольте. Под нарядом просвечивают голые прелести. Волосы зачесаны назад, вокруг глаз – яркие тени, рука держит спущенный набок ремень, подпоясывающий джинсы.    

Под снимком  начинающая певица объявила, что "разыгрывает 2 тысячи гривен". И назвала условия для тех, кто хочет стать участником.

Большинство поклонников лишились дара речи. Они засыпали страницу артистки многочисленными "лайками" и смайликами. Те же фанаты, кто нашел слова, отметив, что племянница Ротару выглядит, как всегда, отлично, высказались эмоционально и коротко:

"Вау, очень-очень красивая", "Идеальные формы". 

Некоторые мужчины выразили желание встретиться с девушкой лично.

Ранее Соня Кей показалась в белых трусах и коротком топе, через который просвечивали соски, и снялась в нижнем белье.

Полина ДОРОЖКИНА

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