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Бледанс в костюме гейши показала одну грудь

Бледанс в костюме гейши показала одну грудь
Эвелина Бледанс. Фото: www.globallookpress.com
Актриса снялась без лифчика

Эвелина Бледанс приняла участие в сексуальной фотосессии, где позировала в пиджаке на голое тело. Одежду актриса не стала застегивать, поэтому голая грудь знаменитости оказалась на виду. Поклонники сексуальный образ Бледанс оценили – в комментариях актрису засыпали комплиментами.

Подписчики в Инстаграм считают, что 50-летняя звезда с годами становится только лучше. Оценили в Интернете и переделанную грудь Бледанс. О пластической операции актриса долго мечтала и полностью довольна результатом работы хирурга.

"Эвелина ты все сексуальней и сексуальнее с каждым днем, фигурка просто супер!", "Какая ты красивая", "Богиня", "Шикарно выглядите", "Роковая женщина", "Сделала грудь и устала ее показывать", "Нет слов", "Королева", – написали под фото актрисы.

Ранее Эвелина Бледанс показала грудь и ягодицы на пляже крупным планом. 

Дарья ПЕТРОВА

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