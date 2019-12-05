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Ольгу Серябкина поделилась с поклонниками видео своего выступления. На этот раз артистка вышла к зрителям в длинном обтягивающем платье с большим декольте. На сцене артистка вела себя нескромно – трясла бедрами, а после и вовсе прижалась задом к танцору, который в ответ обнимал ее.
Экс-солистка группы "Серебро" не в первый раз выкладывает на всеобщее обозрение пикантные фото и видео. Ее поклонники от этого без ума – они заваливают Серябкину сотнями восторженных сообщений.
"Ты сексуальная", "Милашка", "Самая лучшая", "Красотка", "Такая красивая", "Женщина огонь", "Идеальная", "Такая сочная фигурка", "Классная и сексуальная", "Так откровенно", – написали подписчики в Инстаграм Ольги Серябкиной.
Певица не раз обсуждала с пользователями самые разные темы, но о своей личной жизни продолжает молчать. В Интернете ходят слухи о ее романе с Максимом Фадеевым, но сами знаменитости их отрицают.
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