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Серябкина потерлась ягодицами о мужчину

Серябкина потерлась ягодицами о мужчину
Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/seryabkina
Экс-солистка группы "Серебро" сексуально станцевала на сцене

Ольгу Серябкина поделилась с поклонниками видео своего выступления. На этот раз артистка вышла к зрителям в длинном обтягивающем платье с большим декольте. На сцене артистка вела себя нескромно – трясла бедрами, а после и вовсе прижалась задом к танцору, который в ответ обнимал ее.

Экс-солистка группы "Серебро" не в первый раз выкладывает на всеобщее обозрение пикантные фото и видео. Ее поклонники от этого без ума – они заваливают Серябкину сотнями восторженных сообщений.

"Ты сексуальная", "Милашка", "Самая лучшая", "Красотка", "Такая красивая", "Женщина огонь", "Идеальная", "Такая сочная фигурка", "Классная и сексуальная", "Так откровенно", – написали подписчики в Инстаграм Ольги Серябкиной.

Певица не раз обсуждала с пользователями самые разные темы, но  о своей личной жизни продолжает молчать. В Интернете ходят слухи о ее романе с Максимом Фадеевым, но сами знаменитости их отрицают.  

Ранее Екатерина Шпица снялась в обтягивающем платье с большим вырезом. 

Дарья ПЕТРОВА

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