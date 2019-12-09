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"Ничего не поможет": Сябитова ужаснула лицом без макияжа

"Ничего не поможет": Сябитова ужаснула лицом без макияжа
Роза Сябитова. Фото: instagram.com/syabitova_roza/
После "голого" снимка ведущую шоу "Давай поженимся" попросили спуститься на землю

Пользователи Инстаграм не упустили возможности пройтись по внешности Розы Сябитовой после того, как сваха опубликовала фотографию без косметики. Естественная внешность телезвезды подписчиков не впечатлила. О чем они прямо и сообщили знаменитости, назвав ее "ужасной".

После фото с "голым" лицом Розе Сябитовой посоветовали вернуться на землю и осознать, что у нее внешность самой обычной женщины. Некоторые подписчики и вовсе решили, что у свахи есть проблемы со здоровьем.

"На вид очень уставшая", "Ужас, она плохо выглядит", "Очень плохо выглядите без макияжа, надо вам за здоровьем следить, а не красотой", "Внешность у вас – самой обыкновенной женщины", "Неважно выглядите", "Выглядит на свой возраст, но никак не моложе. А то многие пишут – красавица! Какая красавица?", "Ничего тебе уже не поможет", "Какого о себе высокого мнения, мадам. Спуститесь на землю", – жестко прошлись по ведущей "Давай поженимся".

Поклонники телевезды считают, что выглядит она, как и всегда, "шикарно".

Ранее "Утро" писало о Ксении Собчак, которую жестко обругали после фото в необычной обуви. 

Дарья ПЕТРОВА

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