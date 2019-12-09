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Пользователи Инстаграм не упустили возможности пройтись по внешности Розы Сябитовой после того, как сваха опубликовала фотографию без косметики. Естественная внешность телезвезды подписчиков не впечатлила. О чем они прямо и сообщили знаменитости, назвав ее "ужасной".
После фото с "голым" лицом Розе Сябитовой посоветовали вернуться на землю и осознать, что у нее внешность самой обычной женщины. Некоторые подписчики и вовсе решили, что у свахи есть проблемы со здоровьем.
"На вид очень уставшая", "Ужас, она плохо выглядит", "Очень плохо выглядите без макияжа, надо вам за здоровьем следить, а не красотой", "Внешность у вас – самой обыкновенной женщины", "Неважно выглядите", "Выглядит на свой возраст, но никак не моложе. А то многие пишут – красавица! Какая красавица?", "Ничего тебе уже не поможет", "Какого о себе высокого мнения, мадам. Спуститесь на землю", – жестко прошлись по ведущей "Давай поженимся".
Поклонники телевезды считают, что выглядит она, как и всегда, "шикарно".
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