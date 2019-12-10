Жизнь этих ясновидящих и колдунов из телешоу оборвалась внезапно

Участники одной из популярных телепрограмм "Битва экстрасенсов", которая существует уже 11 лет, могут говорить с умершими, ищут пропавших, узнают о прошлом и будущем. Недавно начался очередной сезон проекта. Но не всем его героям удалось дойти к этому. "Утро" вспомнило тех из них, кого больше нет.

В марте 2019 г. тяжелый недуг унес жизнь одной из звезд шоу. Симона Бородина скончалась рано утром в больнице от рака. Она завещала, чтобы ее кремировали, и родные исполнили волю женщины.

Немногим ранее – в январе – не стало Дарии Воскобоевой. Она также долго боролась с онкологическим заболеванием, улучшения были, но внезапно пошли метастазы.

За год до этого умер черный маг, который запомнился тем, что громко кричал для связи с потусторонними силами. Константин Ямпольский скончался от острой коронарной недостаточности. Ему было 33 года.

В июне 2017-го погибла Илона Новоселова, о которой говорили, что она якобы была мужчиной. Тело молодой гадалки нашли на козырьке подъезда многоэтажки, куда она попала после падения из окна.



Надежда Титова ушла из жизни в начале 2013 года. Смерть участницы, способной, по ее же словам, снять порчу, привороты и венцы безбрачия, выполнять старословянские обряды, благодаря которым любое начинание становилось успешным, составлять гороскопы и многое другое, окутана тайной.

Весной 2012 г. не стало Юрия Испарьянца. Он умер от кровоизлияния в мозг. Причем мужчина никогда не жаловался на здоровье и прекрасно себя чувствовал. Из-за этого поклонники телешоу решили, что он погиб от рук злых духов, так как после проекта занимался экзорцизмом.

В июне 2009-го скоропостижно скончался колдун Алексей Фад. Это произошло на отдыхе в Турции, куда маг полетел отмечать свое 50-летие. В день рождения он вдруг почувствовал себя плохо и умер от сердечного приступа.

Такова судьба участников "Битвы экстрасенсов". В 20-м сезоне шоу, который стартовал недавно на телевидении, всплыли любопытные факты из жизни магов и волшебников.