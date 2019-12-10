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Загадочные смерти участников "Битвы экстрасенсов"

Кадр youtube.com Симона Бородина. Фото: instagram.com/simonaborodina/ Дария Воскобоева. Фото:instagram.com/voskoboeva_daria/
Константин Ямпольский. Кадр youtube.com Илона Новоселова. Фото: instagram.com/ilonanovoselova Юрий Испарьянц. Кадр youtube.com Надежда Титова. Кадр youtube.com +1
Жизнь этих ясновидящих и колдунов из телешоу оборвалась внезапно

Участники одной из популярных телепрограмм "Битва экстрасенсов", которая существует уже 11 лет, могут говорить с умершими, ищут пропавших, узнают о прошлом и будущем. Недавно начался очередной сезон проекта. Но не всем его героям удалось дойти к этому. "Утро" вспомнило тех из них, кого больше нет.

Симона Бородина. Фото: instagram.com/simonaborodina/

В марте 2019 г. тяжелый недуг унес жизнь одной из звезд шоу. Симона Бородина скончалась рано утром в больнице от рака. Она завещала, чтобы ее кремировали, и родные исполнили волю женщины.

Дария Воскобоева. Фото:instagram.com/voskoboeva_daria/

Немногим ранее – в январе – не стало Дарии Воскобоевой. Она также долго боролась с онкологическим заболеванием, улучшения были, но внезапно пошли метастазы.

Константин Ямпольский. Кадр youtube.com

За год до этого умер черный маг, который запомнился тем, что громко кричал для связи с потусторонними силами. Константин Ямпольский скончался от острой коронарной недостаточности. Ему было 33 года. 

Илона Новоселова. Фото: instagram.com/ilonanovoselova

В июне 2017-го погибла Илона Новоселова, о которой говорили, что она якобы была мужчиной. Тело молодой гадалки нашли на козырьке подъезда многоэтажки, куда она попала после падения из окна. 

Надежда Титова. Кадр youtube.com

Надежда Титова ушла из жизни в начале 2013 года. Смерть участницы, способной, по ее же словам, снять порчу, привороты и венцы безбрачия, выполнять старословянские обряды, благодаря которым любое начинание становилось успешным, составлять гороскопы и многое другое, окутана тайной.  

Юрий Испарьянц. Кадр youtube.com

Весной 2012 г. не стало Юрия Испарьянца. Он умер от кровоизлияния в мозг. Причем мужчина никогда не жаловался на здоровье и прекрасно себя чувствовал. Из-за этого поклонники телешоу решили, что он погиб от рук злых духов, так как после проекта занимался экзорцизмом.

Алексей Фад. Кадр youtube.com

В июне 2009-го скоропостижно скончался колдун Алексей Фад. Это произошло на отдыхе в Турции, куда маг полетел отмечать свое 50-летие. В день рождения он вдруг почувствовал себя плохо и умер от сердечного приступа. 

Такова судьба участников "Битвы экстрасенсов". В 20-м сезоне шоу, который стартовал недавно на телевидении, всплыли любопытные факты из жизни магов и волшебников. 

Полина ДОРОЖКИНА

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