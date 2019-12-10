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Лев Лещенко прокомментировал смерть Юрия Лужкова. Певец обратился к семье экс-мэра и рассказал об умершем, как о интересном и дружелюбном человеке.
"То, что он сделал для Москвы в самый сложный момент перестройки, – это неоценимый вклад. Он был человеком, который умел дружить, общаться и любить людей. Просто это большая утрата",
– цитирует слова Лещенко "Подмосковье сегодня".
Напомним, Юрий Лужков умер в 83 года в больнице в Германии. Сердце политика остановилось во время операции – в сознание он не пришел.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем