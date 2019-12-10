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Ослепла и не могла ходить: всплыли жуткие подробности смерти звезды 90-х

Ослепла и не могла ходить: всплыли жуткие подробности смерти звезды 90-х
Мари Фредрикссон. Фото: www.globallookpress.com
Солистка Roxette Мари Фредрикссон долгие годы боролась с раком мозга

Шведская певица умерла в 61 год. О смерти Фредрикссон не сообщали почти сутки, а сейчас выяснились жуткие подробности последних дней ее жизни. Солистка Roxette долгие годы боролась с онкологическим заболеванием, но недавно ее состояние значительно ухудшилось.

Мари Фредрикссон ослепла на один глаз и не могла самостоятельно передвигаться, – сообщает Expressen. Также выяснилось, что звезду частично парализовало. Возможно, это произошло из-за операции, где ей удалили часть мозга.

Напомним, Фредкинсос стала знаменитой в 90-е, когда вместе с Пером Гессле стала участницей рок-группы Roxette. Популярность дуэту принесла песня Listen to your heart .

Дарья ПЕТРОВА

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