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Шведская певица умерла в 61 год. О смерти Фредрикссон не сообщали почти сутки, а сейчас выяснились жуткие подробности последних дней ее жизни. Солистка Roxette долгие годы боролась с онкологическим заболеванием, но недавно ее состояние значительно ухудшилось.
Мари Фредрикссон ослепла на один глаз и не могла самостоятельно передвигаться, – сообщает Expressen. Также выяснилось, что звезду частично парализовало. Возможно, это произошло из-за операции, где ей удалили часть мозга.
Напомним, Фредкинсос стала знаменитой в 90-е, когда вместе с Пером Гессле стала участницей рок-группы Roxette. Популярность дуэту принесла песня Listen to your heart .
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем