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Ксению Собчак сняли с огромным бокалом вина после того, как ее публично осмеяли за многочисленные скандальные истории. Исключением не стала и свадьба с Константином Богомоловым. Возможно, под конец года у Собчак начали сдавать нервы после непрекращающихся нападок. Как призналась Ксения, начать выпивать за Новый год уже сейчас – не зазорно.
"В 2019-м осталось десять рабочих дней! Можно начинать отмечать", – радостно сообщила светская львица под кадром.
Некоторые подписчики удивились, отметив, что "рано еще, надо подождать все-таки". Многие возмутились, припомнив телеведущей прошлое и пригрозив нехорошими последствиями:
"Пьяница", "Алкашка", "Ужасная", Ксюхаа... хорош бухать!" "Взгляд хищницы", "Ой, прямо чертовщина такая в глазах сияет", "Фотошоп?.. Отражение на столешнице выдает", "С Виторганом была красивая, нежная.Сейчас как бой баба", "Женский алкоголизм не лечится", "Тебе можно сразу после катафалка".
Фанаты согласились со звездой, радовались и восхищались. "Точно", "Ух!", "Отличная идея", "Ксю красотка", "Классно, молодец", "Шикарно выглядите, Ксения", "Хороша", "Вы стали лучше выглядеть".
Ранее сообщалось, что Ксения Собчак выдала все свои грязные тайны.
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