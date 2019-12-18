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"Пьяница": Собчак схватилась за стакан после скандала

"Пьяница": Собчак схватилась за стакан после скандала
Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
"Блондинке в шоколаде" напомнили, что женский алкоголизм не лечится

Ксению Собчак сняли с огромным бокалом вина после того, как ее публично осмеяли за многочисленные скандальные истории. Исключением не стала и свадьба с Константином Богомоловым. Возможно, под конец года у Собчак начали сдавать нервы после непрекращающихся нападок. Как призналась Ксения, начать выпивать за Новый год уже сейчас – не зазорно.

"В 2019-м осталось десять рабочих дней! Можно начинать отмечать", – радостно сообщила светская львица под кадром.

Некоторые подписчики удивились, отметив, что "рано еще, надо подождать все-таки". Многие возмутились, припомнив телеведущей прошлое и пригрозив нехорошими последствиями:

"Пьяница", "Алкашка", "Ужасная", Ксюхаа... хорош бухать!" "Взгляд хищницы", "Ой, прямо чертовщина такая в глазах сияет", "Фотошоп?.. Отражение на столешнице выдает",  "С Виторганом была красивая, нежная.Сейчас как бой баба",  "Женский алкоголизм не лечится",  "Тебе можно сразу после катафалка".

Фанаты согласились со звездой, радовались и восхищались. "Точно", "Ух!", "Отличная идея", "Ксю красотка", "Классно, молодец", "Шикарно выглядите, Ксения", "Хороша", "Вы стали лучше выглядеть". 

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак выдала все свои грязные тайны.

Фоторепортаж
В черный день: "глубоко залетевшая блудница" Собчак вышла замуж
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Скриншот instagram.com/konbog75
Полина ДОРОЖКИНА

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