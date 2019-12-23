Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Как у Заворотнюк: на теле Долиной заметили шрам

Как у Заворотнюк: на теле Долиной заметили шрам
Лариса Долина. Фото: www.globallookpress.com
СМИ нашли странное совпадение на фото знаменитостей

Дочь Ларисы Долиной выложила совместный снимок со знаменитой мамой. На фото со стильной певицей журналисты заметили странную деталь – шрам чуть ниже шеи, который выглядывает в разрез блузки.

В СМИ сразу же заговорили о звезде сериала "Моя прекрасная няня", у которой был похожий шрам.

"Поклонники тут же вспомнили историю с Анастасией Заворотнюк, слухи о болезни которой появились после того, как на одном из снимков у актрисы заметили шрам на шее. Тогда говорили, что это след от биопсии", – пишет "КП".

Скорее всего, шрамы на теле знаменитостей – просто совпадение, так как выглядит Лариса Долина прекрасно, а о проблемах со здоровьем никогда не говорила.

"Трио – самые очаровательные красотки. Такие позитивные! Умнички!", "Лариса Александровна просто космически прекрасная", "Такие красавицы", – хвалят поклонники. 

О здоровье Анастасии Заворотнюк сейчас известно немного. По слухам, актрису частично парализовало, а на новогодние праздники домой ее не отпустят

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Шок-контент: раскрыта страшная причина болезни Заворотнюк

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" страдает из-за любовника

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей