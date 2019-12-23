СМИ нашли странное совпадение на фото знаменитостей

Дочь Ларисы Долиной выложила совместный снимок со знаменитой мамой. На фото со стильной певицей журналисты заметили странную деталь – шрам чуть ниже шеи, который выглядывает в разрез блузки.

В СМИ сразу же заговорили о звезде сериала "Моя прекрасная няня", у которой был похожий шрам.

"Поклонники тут же вспомнили историю с Анастасией Заворотнюк, слухи о болезни которой появились после того, как на одном из снимков у актрисы заметили шрам на шее. Тогда говорили, что это след от биопсии", – пишет "КП".

Скорее всего, шрамы на теле знаменитостей – просто совпадение, так как выглядит Лариса Долина прекрасно, а о проблемах со здоровьем никогда не говорила.

"Трио – самые очаровательные красотки. Такие позитивные! Умнички!", "Лариса Александровна просто космически прекрасная", "Такие красавицы", – хвалят поклонники.

О здоровье Анастасии Заворотнюк сейчас известно немного. По слухам, актрису частично парализовало, а на новогодние праздники домой ее не отпустят.