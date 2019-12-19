Актриса снялась в сексуальном наряде на кухне

Звезда сериала "Папины дочки" примерила новый образ. На фото Мирослава Карпович позирует в ретро-обстановке в короткой юбке, при этом ноги знаменитость расставила.

В последнее время сексуальные снимки в Инстаграм Мирославы Карпович появляются все чаще, чему поклонники очень рады. Они отмечают, что актриса со времен съемок сериала "Папины дочки" заметно повзрослела и расцвела.

"Кайфовая фотка вышла", "Ретро в твоем исполнении очень реалистично!", "Огонь", "Любовь", "Кокетка", "Умеешь преподносить себя", "Самая лучшая актриса", "Такая обаятельная", "Шикарная", – хвалят Карпович в Инстаграм.

Не отстает от своей экранной сестры и Елизавета Арзамасова, сыгравшая Галину Сергеевну. Узнать "ботаника" в 24-летней красотке можно с трудом. А на фото она теперь демонстрирует грудь и ноги.

Ранее "Утро" публиковало самые горячие фотографии Мирославы Карпович.