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"Кокетка": звезда "Папиных дочек" развела ноги в мини

"Кокетка": звезда "Папиных дочек" развела ноги в мини
Мирослава Карпович. Фото: www.globallookpress.com
Актриса снялась в сексуальном наряде на кухне

Звезда сериала "Папины дочки" примерила новый образ. На фото Мирослава Карпович позирует в ретро-обстановке в короткой юбке, при этом ноги знаменитость расставила.

В последнее время сексуальные снимки в Инстаграм Мирославы Карпович появляются все чаще, чему поклонники очень рады. Они отмечают, что актриса со времен съемок сериала "Папины дочки" заметно повзрослела и расцвела.

"Кайфовая фотка вышла", "Ретро в твоем исполнении очень реалистично!", "Огонь", "Любовь", "Кокетка", "Умеешь преподносить себя", "Самая лучшая актриса", "Такая обаятельная", "Шикарная", – хвалят Карпович в Инстаграм.

Не отстает от своей экранной сестры и Елизавета Арзамасова, сыгравшая Галину Сергеевну. Узнать "ботаника" в 24-летней красотке можно с трудом. А на фото она теперь демонстрирует грудь и ноги.

Ранее "Утро" публиковало самые горячие фотографии Мирославы Карпович. 

Дарья ПЕТРОВА

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