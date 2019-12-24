Модель станцевала стриптиз в эротическом белье

Вначале Ирина Шейк сняла с себя обтягивающие мини-шорты. Затем она игриво спустила лямки кружевного боди, оставшись в одном кожаном лифчике и ботильонах на высоких каблуках, после чего стала сексуально двигать телом.

В ролике, опубликованном журналом Love Magazine и Инстаграм-историях, красотка показала соблазнительную фигуру – почти совсем оголилась. Звезда позирует на фоне декораций из фольги, которая в черно-белом цвете напоминает мусорные пакеты.

"Потрясающе", "Богиня", "Великолепная", "Это лучшее, что я видел в этом году", "Королева", "Только Ирина – больше ничего не нужно", "Муза",

– восхитились Ириной подписчики Love Magazine.

Ранее модель устроила домашнюю фотосессию дома в красном кружевном белье.