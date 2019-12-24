Телеведущая позировала в бикини у океана

Регина Тодоренко поделилась с поклонниками снимком с отдыха. Сейчас знаменитость отдыхает на Бали, где снимается в купальниках. На последнем фото сексуальная ведущая сжала бюст руками.

В комментариях подписчики Тодоренко ее формами восхищаются, объясняя, что так сексуально грудь девушки выглядит из-за того, что она кормит ей ребенка.

Многочисленные комплименты под фото в лифчике сменяются критикой. По мнению некоторых комментаторов, Регина Тодоренко выглядит старше своего возраста из-за неудачной обработки фотографии.

"Красотка Регина", "Ты огонь. Ты самая лучшая", "Какая красивая", "Как-то ты резко постарела", "Странный какой-то фильтр, старящий кожу", "Прелесть", "Очень милая", "С "грудью" тебе очень хорошо", "Ох какие груди шикарные", – комментируют интернет-пользователи снимок Тодоренко в Инстаграм.

Комплименты в аккаунте знаменитости появляются часто, ведь она считается одной из самых сексуальных ведущих шоу "Орел и решка".

Недавно Регина Тодоренко предстала перед зрителями со всем в другом образе. Обычно веселая звезда расплакалась на одном из шоу.