Такая внучка Деду Морозу и не снилась

Филипп Киркоров сумел удивить публику, давно привыкшую к экзотическим нарядам поп-короля. Белоснежный пиджак из перьев и хрустальная корона на голове до глубины души потрясли фанатов артиста.

Эффектный наряд Киркорова можно подробно рассмотреть на страничке поп-короля в соцсети. Там же можно полюбоваться милыми снимками детей Филиппа Аллы-Виктории и Мартина. Необыкновенный костюм певца вызвал бурю восторженных откликов:

"Филипп Бедросович, Вы прямо таки, как Снегурочка", "Знакомьтесь: царь!!!! ", "Мой Снеговичок... снежный человек", "В этом look Вы напомнили Conchita Wurst", "Вы в своем белом пиджаке всех дам затмили!!! Бомбический прикид!!!", "Наш король навсегда", "Корону у Зверева украл?".

Нашелся лишь один комментатор, которому новый образ Филиппа не понравился. "Убогое разукрашенное пугало", – написал недовольный.

Ранее Филипп Киркоров ответил на вопрос Николая Баскова матом.