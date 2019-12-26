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Маша Горбань празднует свой день рождения на Шри-Ланке. Актриса опубликовала горячее фото в открытом купальнике – на ней лифчик без бретелек и трусы, сильно опущенные вниз. Звезда "Кухни" держится за живот и смеется.
Интернет-пользователи тут же бросились поздравлять именинницу. "С днем рождения! Куколка наша любимая! Будь всегда счастлива", "Обожаю", "Ты чудо", "Ну очень рада бегемотику", – оценили снимок звезды поклонники. Однако не обошлось и без негативных комментариев, подписчики раскритиковали внешность актрисы: "Где сиськи", "Че за зубы".
Впрочем, актриса остается в прекрасной форме – у нее стройная и подтянутая фигура. Хотя она, как рассказала сама, во время беременности набрала 15 килограммов. Похудеть ей помог плотный рабочий график, отказ от мяса и спорт, пишет "7 дней".
Ранее Маша Горбань задрала подол платья и обмотала его вокруг шеи.
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