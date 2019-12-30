Назначен новый худрук "Современника"

Режиссера Виктора Рыжакова назначили художественным руководителем "Современника". Об этом сообщили в департаменте культуры.

Сейчас Рыжаков возглавляет Центр имени Всеволода Мейерхольда. В должность худрука "Современника" после смерти Галины Волчек режиссер вступит 4 января, рассказали ТАСС в пресс-службе департамента культуры Москвы.

Художественный руководитель театра Галина Волчек умерла 26 декабря. Ее похоронили вчера на Новодевичьем кладбище рядом с Марком Захаровым, пишет "360".