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Режиссера Виктора Рыжакова назначили художественным руководителем "Современника". Об этом сообщили в департаменте культуры.
Сейчас Рыжаков возглавляет Центр имени Всеволода Мейерхольда. В должность худрука "Современника" после смерти Галины Волчек режиссер вступит 4 января, рассказали ТАСС в пресс-службе департамента культуры Москвы.
Художественный руководитель театра Галина Волчек умерла 26 декабря. Ее похоронили вчера на Новодевичьем кладбище рядом с Марком Захаровым, пишет "360".
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем