Экс-солистка "Серебра" прогулялась в домашнем наряде почти за 200 тысяч

Оля Серябкина удивила подписчиков необычной верхней одеждой. Певица вышла на улицу в объемной розовой шубе на поясе с цветочным принтом. Однако большинство пользователей Инстаграм не поняли такого образа певицы – в комментариях отметили, что шуба больше похожа на халат.

Подписчики не удержались от шуток по этому поводу: "Ты так отключаешься в такси, что ездишь в них даже в домашнем халате?", "Это халат или пальто?", "Когда маман вышла на улицу загонять тебя домой", "Сразу после душа в машину", – написали под постом Серябкиной.

"170 000 рублей этот халат стоит", – отметил один из подписчиков. На что другой комментатор ответил ему: "Да, знаю. Нам, простым смертным, не понять эту безвкусицу".



Однако поклонники неординарных образов оценили такую яркую шубу: "По-домашнему модно", "В халатике ты еще обворожительнее", "Ты в этой шубке, как плюшевая игрушка. Хочется тискать", "Самая милая", "Такая красота", "Шуба зачетная", – похвалили в комментариях и одежду Ольги, и ее внешность.

Ранее экс-солистка "Серебра" опубликовала провокационное фото в лифчике, сквозь который просвечивал сосок.