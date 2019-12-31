Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"После душа": Серябкину разнесли за халат на улице

"После душа": Серябкину разнесли за халат на улице
Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/seryabkina
Экс-солистка "Серебра" прогулялась в домашнем наряде почти за 200 тысяч

Оля Серябкина удивила подписчиков необычной верхней одеждой. Певица вышла на улицу в объемной розовой шубе на поясе с цветочным принтом. Однако большинство пользователей Инстаграм не поняли такого образа певицы – в комментариях отметили, что шуба больше похожа на халат.

Подписчики не удержались от шуток по этому поводу: "Ты так отключаешься в такси, что ездишь в них даже в домашнем халате?", "Это халат или пальто?", "Когда маман вышла на улицу загонять тебя домой", "Сразу после душа в машину", – написали под постом Серябкиной.

"170 000 рублей этот халат стоит", – отметил один из подписчиков. На что другой комментатор ответил ему: "Да, знаю. Нам, простым смертным, не понять эту безвкусицу".

Однако поклонники неординарных образов оценили такую яркую шубу: "По-домашнему модно", "В халатике ты еще обворожительнее", "Ты в этой шубке, как плюшевая игрушка. Хочется тискать", "Самая милая", "Такая красота", "Шуба зачетная", – похвалили в комментариях и одежду Ольги, и ее внешность.

Ранее экс-солистка "Серебра" опубликовала провокационное фото в лифчике, сквозь который просвечивал сосок.

Фоторепортаж
"Слишком горячо": Серябкина обнажила ягодицы в прозрачном боди
Фото: instagram.com/seryabkina Фото: instagram.com/seryabkina Фото: instagram.com/seryabkina
Фото: instagram.com/seryabkina Фото: instagram.com/seryabkina Фото: instagram.com/seryabkina
Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Униженные канадские хоккеисты извинились перед россиянами

Сборная РФ разгромила канадцев

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей