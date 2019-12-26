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Серябкина сверкнула соском в постели

Серябкина сверкнула соском в постели
Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/seryabkina
Экс-солистка "Серебра" прикрылась одеялом

Ольга Серябкина опубликовала провокационное фото. Прикрывшись одеялом, артистка лежит в постели и тянет руку в камеру, словно манит человека по ту сторону объектива. На ней – лишь один лифчик, через который просвечивается сосок.

Такой горящий снимок вызвал море восторженных комментариев. Подписчики отметили, что фотография возбуждает, а сама звезда выглядит прекрасно: "Моя крутая девочка, очень сильно люблю", "Секси, возбуждает", "Самая прекрасная", "Чудо", "Крутая фотка".

Однако один из комментаторов отметил, что на этом снимке экс-солистка "Серебра" выглядит иначе. "Что-то вообще не похожа сама на себя", – прокомментировал он.

Серябкина не стесняется своего тела и часто радует поклонников откровенными фото и видео. Так, в новом клипе певица снялась с кудрями и в пиджаке на голое тело, а ее грудь буквально вываливалась из наряда. Ранее новый образ оценили далеко не все.

Фоторепортаж
"Слишком горячо": Серябкина обнажила ягодицы в прозрачном боди
Фото: instagram.com/seryabkina Фото: instagram.com/seryabkina Фото: instagram.com/seryabkina
Фото: instagram.com/seryabkina Фото: instagram.com/seryabkina Фото: instagram.com/seryabkina
Карина СИРАЗОВА

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