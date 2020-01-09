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Анастасия Волочкова отдыхает в Таиланде и продолжает делиться с подписчиками снимками из путешествия. Балерина снялась в воде с голой грудью, прикрыв ее руками. Из одежды на артистке – лишь красные трусы-ниточки от купальника.
Под такой откровенной фотографией Волочкова порассуждала о сексуальности и ответила злопыхателям: "Когда недолюбленные тети пытаются сказать мне, что я плохая. Пусть они сами свои телеса приведут в состояние сексуальное".
Некоторые подписчики раскритиковали пост балерины. Они предположили, что из-за чрезмерного использования фоторедакторов фигура Волочковой сильно искажена. Также артистку обвинили в распущенности и озабоченности:
"Реально не понимаю, зачем каким-то тетям что-то доказывать?", "Вы сексуальные тела видели вообще? Кто Вам сказал, что Ваше сексуальное?", "По-моему, понятие сексуальность и распущенность для Анастасии – одно и то же", "Опять с фотошопом не получилось", "А живот вместе с течением унесло?", "Озабоченная", "Только и можешь, что голую задницу показать".
Поклонники Волочковой поддержали балерину и по достоинству оценили ее пост: "Классная фотка, отличный фотограф", "Вы и ваше тело великолепны, Анастасия", "Вы классная. А злыдни пусть завидуют", - сделали комплимент фигуре балерины в Сети.
Ранее Анастасия Волочкова снялась у бассейна практически полностью обнаженной.
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