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Бочкарева отвертелась от тюрьмы после скандала с наркотиками в трусах

Бочкарева отвертелась от тюрьмы после скандала с наркотиками в трусах
Наталья Бочкарева. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Счастливы вместе" может отделаться штрафом

Следствие прекратило уголовное дело против Натальи Бочкаревой. Теперь МВД просит суд назначить актрисе только штраф.

Сможет ли Бочкарева, которую осенью поймали с наркотиками в нижнем белье, отделаться только штрафом – решится на судебном заседании. Когда именно оно пройдет, пока неизвестно.

"В Преображенский районный суд Москвы 9 января 2020 года поступило уголовное дело в отношении Бочкаревой Натальи Владимировны с постановлением органов предварительного расследования о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа", – цитирует ТАСС пресс-службу суда.

В конце сентября 2019 года Наталью Бочкареву остановили полицейские. Как писали журналисты, актриса была пьяна, а потом на камеру призналась сотрудникам полиции, что у нее в трусах спрятан кокаин. Пакет с запрещенным веществом звезда сериала "Счастливы вместе" достала при понятых.

Сама Бочкарева позже отрицала все происходящее на видео. За хранение запрещенных веществ актрисе грозило 3 года лишения свободы, однако ей, похоже, удастся избежать наказания.

Дарья ПЕТРОВА

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