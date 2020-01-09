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Следствие прекратило уголовное дело против Натальи Бочкаревой. Теперь МВД просит суд назначить актрисе только штраф.
Сможет ли Бочкарева, которую осенью поймали с наркотиками в нижнем белье, отделаться только штрафом – решится на судебном заседании. Когда именно оно пройдет, пока неизвестно.
"В Преображенский районный суд Москвы 9 января 2020 года поступило уголовное дело в отношении Бочкаревой Натальи Владимировны с постановлением органов предварительного расследования о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа", – цитирует ТАСС пресс-службу суда.
В конце сентября 2019 года Наталью Бочкареву остановили полицейские. Как писали журналисты, актриса была пьяна, а потом на камеру призналась сотрудникам полиции, что у нее в трусах спрятан кокаин. Пакет с запрещенным веществом звезда сериала "Счастливы вместе" достала при понятых.
Сама Бочкарева позже отрицала все происходящее на видео. За хранение запрещенных веществ актрисе грозило 3 года лишения свободы, однако ей, похоже, удастся избежать наказания.
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