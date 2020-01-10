Актриса появилась на мероприятии с известными комиками

Кристина Асмус с мужем Гариком Харламовым и другом Тимуром Батрутдиновым побывали на выступлении дочери актрисы. Звезда "Текста" опубликовала совместное фото, на котором они позировали вчетвером после мероприятия.

"Семейный снимок на школьном спектакле "Щелкунчик", – сообщила она под кадром в Инстаграм.

Подписчики иронично прокомментировали фото:

"Я знала, что Тимур тоже живет в Вами", "Тимур – приемный сын Гарика. Лучше бы его усыновила Оля Бузя", "Просто Харламов шел в комплекте", "А Вы с Батрухой живете? Кристи, не совсем семейный", "Старшенький очень на Тимура Батрутдинова похож", "Семейный? А Батруха кто? Дедушка?".

Фанаты актрисы шутили и по поводу того, кем в таком случае приходится семье Батрутдинов.



"Такая девочка красивая у Вас!", "Прекрасная семья", "Кристинка – красавица! А доча еще краше", "Доча такая хорошенькая милашка. Наверняка талантлива, как родители!",

– высказались они о Кристине и ее дочери, а также о снимке.



Ранее Кристина Асмус взволновала подписчиков снимком в откровенном топе.