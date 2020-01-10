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"Смотреть противно": на Сябитову набросились из-за поцелуя с любовником

"Смотреть противно": на Сябитову набросились из-за поцелуя с любовником
Роза Сябитова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Соведущую "Давай поженимся" пристыдили после откровений о сексе

Роза Сябитова опубликовала фото с бывшим любовником – на снимке они страстно целуются. В Инстаграм сваха порассуждала, действительно ли мужчины считают, что все проблемы можно решить с помощью секса.

Подписчики в комментариях буквально набросились на телеведущую. Ее пристыдили за такие откровенные снимки – по мнению пользователей Сети, не стоит публиковать подобные фотографии в таком, как у нее, возрасте:

"Баба Роза, постеснялась бы выставлять себя", "Хабалка настоящая!", "А перед детьми не стыдно?", "Дура возрастная! Роза, смотрите реально на себя и на свой возраст!", "Смотреть противно", "Роза, Вы никогда не были умной женщиной, когда Вы начнете хотя бы себя уважать?".

Однако были и те, кто поддержал телеведущую. Поклонники Сябитовой отметили, что та отлично выглядит, а также оценили ее мудрость и опыт.

"Роза, красавица, молодец", "Прекрасно выглядите, счастье оно обязательно приходит, Роза, ведь вы мудрая", "Я очень за вас рада! Розочка, вы прелесть!",

– написали соведущей "Давай поженимся" в комментариях.

Ранее Розу Сябитову высмеяли за советы о том, как встретить будущего мужа, назвав телеведущую сапожником без сапог. Напомним, бывший киприотский возлюбленный Сябитовой бросил ее ради молодой девушки.

Карина СИРАЗОВА

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