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Серябкина без штанов нашлась на помойке

Серябкина без штанов нашлась на помойке
Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/seryabkina
Экс-солистка группы "Серебро" поделилась странным фото

Поклонники Ольги Серябкиной бьют тревогу: они переживают за здоровье артистки, которая позирует на улице без штанов, и опасаются, что звезда может что-то себе отморозить. Певица на фото выглядит весьма эпатажно: в туфлях на каблуках, с красной помадой на губах и в толстовке, при этом в руках она держит мусорные пакеты. В таком виде звезду и заснял фотограф рядом с помойкой.

Похоже, артистка ногой пыталась открыть мусорный бак, для чего задрала ногу. В Инстаграм, где появился снимок брюнетки, ее образ не оценили: подписчикам кажется, что экс-солистка группы "Серебро" выглядит странно.

"Не отморозь ничего", "Оль, не заболей, пожалуйста", "Не замерзла?", "Оля там, где ей и место, возле мусорных баков", "Позорище", "Что ты творишь", "Животное", "Оденься, тебе еще рожать детей", "А трусы на месте?", "Ничего не понимаю, зачем так фоткаться", "Нашла свое место", "Сколько выпила?", – отметили комментаторы.

Голые части тела Ольга Серябкина регулярно демонстрирует своим поклонникам в соцсети. Недавно на YouTube обсуждали новый клип бывшей солистки "Серебра". Зрители, посмотревшие видео "Не бойся", уверены, что смогли разглядеть голую грудь певицы.  

Фоторепортаж
"Слишком горячо": Серябкина обнажила ягодицы в прозрачном боди
Фото: instagram.com/seryabkina Фото: instagram.com/seryabkina Фото: instagram.com/seryabkina
Фото: instagram.com/seryabkina Фото: instagram.com/seryabkina Фото: instagram.com/seryabkina
Дарья ПЕТРОВА

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