Звезда показалась в пикантном купальнике

Регина Тордоренко поделилась с поклонниками снимком, сделанным на Бали еще в прошлом году. Правда, она не стала уточнять, снято фото в январе или декабре 2019 года. Звезда позирует в сплошном черном купальнике с клубоким разрезом, однако внимание комментаторов привлекла не грудь Регины, а ее длинные ножки.

"Ноги от ушей...", "А ноги 2020))))", "Какие крутые волосы", "Русалка просто", "Шикарная.. Руки, кисти, плечи... Колени.. Грудь, волосы. Охххххх", "Клевый купальник) и ножки тоже", "С такими ногами море по колено?)", "Регина то просто огонь да что там прям пожар. Красотка", "Формы после бэбика прям супер стали)))", "Красавишна", – написали подписчики Тодоренко на ее страничке в Instagram.

Нашлись, правда, и недовольные: "Ну зачем так ноги рисовать, все же знают, что ты недомерок", "Где красотка то? Горбатая фигура как доска рот как у крокодила)) вы че народ", "Кабан", "Такая большая" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены). Но такие остались в абсолютном меньшинстве.