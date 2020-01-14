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Влажная Семенович оседлала краба

Влажная Семенович оседлала краба
Анна Семенович. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда показала себя с необычного ракурса

Анна Семенович поделилась с поклонниками веселой фотографией с зимнего отдыха на Сейшелах. Звезда сфотографировалась в бассейне на огромном розовом надувном крабе.

"Краба поймала, кто за пивком?"

пошутила блондинка на своей странице в Инстаграм.

"Краба держи, я сгоняю за пивком", "Секси-бомбочка", "Секси! Красивая Анна , здоровья и счастья!!!", Во крабу повезло", "Вы просто лучик солнца!", "такая естественная красота", "Живая, клевая, настоящая Вы!!!!", "молодо, свежо", "Какие красивые глазки", "Грудь мне нравится главное она грудь", "Аня, твое декольте шикарное, мужчины украдут..", "Прям русалочка, краба оседлала", – немедленно откликнулись комментаторы (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Однако кое-кому показалось, что звезда прибавила в весе. "Ужас Вы потолстели!" – написал строгий критик, но он оказался в абсолютном меньшинстве. 

Ранее Семенович показала еще одно откровенное фото из бассейна.

Валентина МАЙОРОВА

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