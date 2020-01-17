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"Русская Кардашьян" развалилась на улице в трусах на веревочках

"Русская Кардашьян" развалилась на улице в трусах на веревочках
Анастасия Квитко. Фото: instagram.com/anastasiya_kvitko
Модель прикрыла интимное место крошечным бикини

Анастасия Квитко снялась на улице в откровенном виде. На опубликованных снимках "русская Кардашьян" позирует на лежаке в крошечном бикини темно-синего цвета. Модель продемонстрировала обнаженные ягодицы и едва прикрытую лифчиком грудь.

Девушка стала популярной именно благодаря пышным формам, из-за которых ее часто сравнивают с американской звездой Ким Кардашьян. Поклонники Анастасии не только из России, но и из других стран оценили новые горячие фотографии девушки.

"Супер", "Как всегда секси", "Красивое и идеальное тело", "Горячо", "Вау", "Принцесса", "Ты – моя мечта", "Богиня",

– написали модели в Инстаграм. Пост собрал несколько тысяч восхищенных комментариев.

Ранее Анастасия Квитко снялась в лифчике и крошечных трусах у окна.

Фоторепортаж
"Богиня": самые горячие фото "русской Кардашьян"
Фото: instagram.com/anastasiya_kvitko Фото: instagram.com/anastasiya_kvitko Фото: instagram.com/anastasiya_kvitko
Фото: instagram.com/anastasiya_kvitko Фото: instagram.com/anastasiya_kvitko Фото: instagram.com/anastasiya_kvitko
Карина СИРАЗОВА

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