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"На анорексию смахивает": звезда кино напугала телом в пеньюаре

"На анорексию смахивает": звезда кино напугала телом в пеньюаре
Дарья Повереннова. Фото: instagram.com/dpoverennova
47-летняя актриса кажется поклонникам слишком худой

Дарья Повереннова опубликовала в своем Инстаграм снимок в пеньюаре. На фото можно рассмотреть декольте и руки актрисы, которые ее поклонникам показались слишком худыми. Комментаторы признались, что им страшно смотреть на Повереннову, кто-то предположил, что звезда сериалов больна анорексией.

Сама Дарья Повереннова на подобные комментарии реагирует резко. Она просит подписчиков в Инстаграм не говорить таких слов про ее тело. По ее словам, стройная фигура достается ей упорным трудом и силой воли.

Под фото кто-то сравнил актрису с Любовью Толкалиной, которая полностью разделась на улице ради сексуального фото.

"Бухенвальд какой то, кожа да кости", "Вы с Толкалиной соревнуетесь – кто открытие. Но Вы все-таки не решились показать себя полностью открытой, как Любовь? Что Вас сдержало? Очень красивое фото! И Вы на нем очаровательны!", "Дарья, что-то Вы совсем отощали…на анорексию смахивает...", "Вам комфортно быть такой худенькой?", "Освенцим", "И смотреть страшно", "Легкая эротика красивой женщины никому во вред не шла", – написали в Инстаграм Поверенновой.

Дарья Повереннова знакома зрителям по фильмам и сериалам "Бригада", "Ангел иди демон", "Игра", "Дальнобойщики", "Ефросинья".

Дарья ПЕТРОВА

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