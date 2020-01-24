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"Чудит": Лолита втиснулась в водолазный костюм с огромным вырезом

"Чудит": Лолита втиснулась в водолазный костюм с огромным вырезом
Лолита Милявская. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Артистка вывалила грудь в обтягивающем наряде

Лолита Милявская поделилась с поклонниками откровенным видео. Певица предстала в кадре с мокрыми волосами и в закрытом купальнике после бассейна. Несмотря на то, что костюм прикрывал плечи и живот звезды, ее пышная грудь буквально вывалилась из него – Лолита сильно расстегнула наряд, открыв зону декольте.

Лолита давно зарекомендовала себя как женщина без комплексов. На видео артистка снялась без макияжа и рассказала подписчикам, что выбрала такой закрытый купальник, чтобы защититься от солнца и неприятных соприкосновений в воде с рыбами.

Такая провокационная публикация стала бурно обсуждаться в Сети. Подписчики Лолиты разделились на два лагеря – одни не переставали ею восхищаться, в то время как другие раскритиковали внешний вид артистки.

"Лола чудит", "Чучундра", "Корова омерзительная", "Тусклость вам не идет!", "Типичная алкашка", "Ну зачем? Ужасный вид", – не оценили ролик певицы в комментариях. Некоторые Инстаграм-пользователи осудили ее за отсутствие косметики и излишнюю открытость.

Впрочем, сделавших комплименты Лолите фанатов было куда больше. Артистку похвалили за ее чувство юмора и сексуальную фигуру. Многие отметили, что в свои 56 лет звезда выглядит значительно моложе: "Такая настоящая, прям обожаю", "Лолита, у вас грудь лучше, чем у меня в 19! Огонь", "Как всегда позитивна и обаятельна", "Потрясающая женщина! Умница! Красавица!", "Лолочка, ну просто супер, вам снова 35!", "Костюмчик водолаза, а что, секси, на мой взгляд", "Наша рыбка", "Декольте – тушите свет!".

Ранее полуголая Лолита покрасовалась перед зеркалом.

Фоторепортаж
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Максим Виторган и Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com Лолита Милявская с супругом. Фото: www.globallookpress.com
Пелагея и Иван Телегин. Фото: instagram.com/pelagea_khanova Алена Водонаева. Фото: instagram.com/pelagea_khanova Ани Лорак. Фото: instagram.com/pelagea_khanova
Карина СИРАЗОВА

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