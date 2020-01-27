Актриса выставила напоказ свое полуобнаженное тело

Светлана Ходченкова разделась на камеру для фотосессии. Актриса снялась в одном нижнем белье черного цвета, продемонстрировав свое спортивное тело. В кадре звезда позирует на подоконнике, облокотившись левой рукой на стену.

Пикантности черно-белому снимку добавило творческое решение Светланы и ее фотографа. Фигура актрисы видна лишь сквозь экран другого фотоаппарата, из-за чего изображение выглядит совсем мелким.

Впрочем, внимательным подписчикам все равно удалось рассмотреть полуобнаженное тело Ходченковой. В комментариях актрису засыпали комплиментами, оценив необычную съемку: "Настоящая эстетика", "Очень хорошая съемка", "Как красиво!", "Очень круто", "Сильно!"

В последнее время Ходченкова все чаще публикует снимки из спортивного зала – несколько лет назад актриса увлеклась танцами на пилоне и добилась немалых результатов. В 36 лет Светлана выглядит отлично и не стесняется показывать свое тело.

Ранее актриса повертелась на шесте в одном топе и трусах.