Артистка сверкнула и глубоким декольте

Актриса Мирослава Карпович продолжает радовать своих фанатов образами из "хищной" фотосессии. Звезда популярного сериала сфотографировалась в коротком черном платье с огромным декольте. Однако больше всего поклонникам понравились стройные загорелые ноги звезды в сетчатых ботильонах.

"Хищница, прям в глазах энергия такая", "Какие ножки", "шикарно просто секси, такая красота", "Роскошная, шикарная, обворожительная, красивая!", "Жесть. Супер", "Королева леопардов", "Императрица", "Шальная", "Укротительница", – поклонники не пожалели комплиментов для своей любимой звезды на ее страничке в Instagram (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Кроме того, Мирослава, которую все уже привыкли видеть блондинкой, предстала на фото в образе роковой брюнетки. Возможно, звезда сменила имидж, а может быть просто воспользовалась черным париком.

Мирослава Карпович стала популярна после того, как исполнила роль Маши в телесериале "Папины дочки". В последнее время актриса редко снимается в кино, однако по-прежнему играет в театре и радует поклонников новыми образами в соцсетях.

