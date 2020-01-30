Актриса растянулась в постели без пижамы

Нино Нинидзе опубликовала в Инстаграм пикантное фото. На нем звезда лежит в кровати, видимо, без белья, а часть ее тела прикрывает цветок. Похоже, возлюбленная Максима Виторгана не обращает внимания на распространяющиеся слухи и не собирается отказываться от сексуальных фотосессий.

Напомним, журналисты и пользователи социальных сетей сначала обсуждали возможное расставание режиссера и актрисы, а затем появилась информация о том, что она беременна от другого, которую поместила в интернете блогер Лена Миро. Она считает, что бывшего мужа Ксении Собчак обманула очередная возлюбленная, на которой он планировал жениться: "Свадьба Нино Нинидзе, назначенная на март этого года, была событием вынужденным. Ниночка так сладко пела, так гуляла, настолько искренне изображала чувства, что... залетела".

Влюбленные на грязные толки не реагируют и продолжают выкладывать совместные фото. Нино Нинидзе регулярно снимается в откровенных нарядах, которые никак не выдают возможную беременность.