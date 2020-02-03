Декольте певицы оказалось у всех на виду

Ани Лорак получила сотни восторженных комментариев под новой фотографией. На снимке в Инстаграм артистка позирует в кожаных штанах и пиджаке, который не стала застегивать перед камерой. В итоге на виду оказалась ее пышная грудь в микротопе.

В комментариях пользователи написали, что звезда выглядит сексуально и стильно, дать ей больше 18 лет не получится. Некоторые пользователи внешностью артистки остались недовольны.

Артистке посоветовали похудеть и перестать меняться. Узнать ее смогли с трудом.

"Не хотите похудеть немного к летнему сезону?", "Какая стильная. Люблю", "Сногсшибательная красотка", "Вау. Убиваете своей красотой!", "Совсем другая Ани Лорак", "Скоро будет не узнать", "Сексуальная дива", "Шикарна в любимых образах!", "Каролина, вам 18?", "Дива! Вы своей красотой убиваете меня", "Раздетая и смелая", – прокомментировали кадр в соцсети.

В подобных нарядах певицу видят все чаще. Ани Лорак сменила элегантные платья на брючные костюмы, но роскошное декольте прятать не стала и продолжает демонстрировать его на сцене.