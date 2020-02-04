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"Остановись": полуголая Ходченкова взбесила народ

"Остановись": полуголая Ходченкова взбесила народ
Светлана Ходченкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса показала ягодицы в экстремально коротких шортиках

Светлана Ходченкова возбудила мужчин и разозлила дам откровенным снимком.

Артистка, как известно, увлекается танцами на пилоне. Периодически она публикует в своем Инстаграм снимки и видео с тренировок, которые вызывают жаркие обсуждения. В этот раз кинозвезда снялась в коротком спортивном топе и экстремально коротких шортах, обнажающих ягодицы.

Несмотря на необычную обработку фото в оранжево-черных тонах, пятую точку актрисы можно рассмотреть без особого труда. Мнения подписчиков разделились: часть пришла в восторг, другие умоляли блондинку остановиться и вернуться в кино, некоторые откровенно выразили возмущение.

"как стильно!..и жарко!", "Еще пару таких фото и жена заставит отписаться", "Остановись, Женщина!!!!!!!!!!", "Я жду танец (видео)", "Хороший вид )", "Здесь очень жарко или это из-за вас?)", "Светик, вернись в кино, там тоже можно зарабатывать!", "Свет, ну, почему либо голые либо полуголые. Бесит", – написали комментаторы (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее Светлана Ходченкова показала, как крутится вокруг шеста в трусах.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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