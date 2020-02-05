Мэтр скончался на 83-м году жизни

В Белоруссии не стало режиссера-постановщика Бориса Луценко. Об этом сообщили журналистам в Национальном драматическом театре имени Максима Горького. Причина смерти народного артиста республики не уточняется.

Прощание с мэтром пройдет 7 февраля.

Режиссер родился в российском Майкопе в 1937-м. Спустя 30 лет он окончил Белорусский театрально-художественный институт. Много лет был режиссером Белорусского театра имени Янки Купалы и Национального академического драматического театра имени М. Горького, пишет ТАСС.

За годы работы Луценко поставил более 100 спектаклей, в том числе и в России. Он снял множество фильмов, например, "Раскиданное гнездо".