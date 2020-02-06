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Раздетая Чехова прикрылась одеялом

Раздетая Чехова прикрылась одеялом
Анфиса Чехова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая с голыми ногами развалилась в постели

Анфиса Чехова поделилась новым откровенным фото, на котором позирует без одежды, прикрывшись одеялом. В кадре можно рассмотреть ее голые ноги и плечи. Звезда экрана лежит на кровати, крепко обнимая своего пса Картошку.

В описании к посту телеведущая рассказала подписчикам о своем сне, который, по словам артистки, повторяется на протяжении двух лет. Интернет-пользователи стали толковать ее сновидение, при этом не забыли похвалить и снимки – адресовали знаменитости массу комплиментов.

"Спящая красавица!", "Шикарное белье. А ты на нем просто великолепная", "Вау", "Какая сказка! Потрясающе!" – прокомментировали они публикацию. Обратили внимание и на питомца, который, видимо, умилил многих подписчиков: "Песик-обнимашка!", "Прикольный собакен".

Звезда ТВ нередко показывает собаку поклонникам, создается впечатление, что она с ним практически не расстается. В соцсети не раз отмечали, что завидуют такой близости с питомцем, а мужчины признавались, что хотели бы оказаться на его месте.

Откровенными снимками Анфиса Чехова балует подписчиков тоже часто. Ранее она опубликовала фото в трусах и без лифчика.

Фоторепортаж
Анфиса Чехова обрекла себя на сексуальное рабство
Анфиса Чехова. Фото: GLOBAL LOOK press Анфиса Чехова. Фото: GLOBAL LOOK press Анфиса Чехова. Фото: GLOBAL LOOK press
Анфиса Чехова. Фото: GLOBAL LOOK press Анфиса Чехова. Фото: GLOBAL LOOK press Анфиса Чехова. Фото: GLOBAL LOOK press
Карина СИРАЗОВА

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