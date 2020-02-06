Жена рэпера Потапа повертела формами в танце

Настя Каменских потрясла своими пышными ягодицами. Сексуальный танец в обтягивающих шортах певица записала на камеру, а видео опубликовала в Инстаграм. В ролике она вертит бедрами, выгибается и трясет задом.

Видимо, даже вернувшись с отдыха, звезда продолжает выкладывать в соцсети пикантные кадры. В отпуске артистка не раз демонстрировала тело в купальниках и откровенных нарядах, сейчас же делится фотографиями из спортзала.

Подписчики жены Потапа восхищаются ее внешностью. В адрес брюнетки ежедневно поступают сотни комментариев от поклонников, которым ее формы кажутся очень сексуальными.

Однако некоторые интернет-пользователи все же указывают Анастасии Каменских на недостатки. Под одним из недавних снимков они написали, что грудь певицы выглядит обвисшей.