Певица похвасталась стройной фигурой на отдыхе

Вера Брежнева продолжает расслабляться за границей после своего 38-летия. Всеми подробностями своего путешествия артистка делится в Инстаграм. Там и появилось фото Брежневой в бассейне, где видны голые ягодицы, которые купальник едва прикрывает. В воде, как рассказала моя Брежнева, она получила удовольствие.

"Открытый теплый бассейн 3го февраля – нет слов. Мой день удовольствий", – написала Брежнева под снимком.

Комментаторы не смогли сдержать восторга. В Инстаграм Брежневой они восхищаются шикарными видами и красотой звезды. Кто-то отметил, что тело 38-летней знаменитости выглядит превосходно, а дать ей больше 25-ти лет не получится.

"Вера, природа и ты это божественный коктейль. Спасибо за красивые фотографии", "Ты моя муза и мечта", "Вера красотка", "Какая красота", "Больше 25 лет не дать вам", "Какое тело", "Какая же красота, просто нет слов! Все-таки как важно нам девочкам баловать и тело, и душу", "Невероятно красиво", – оценили фото Брежневой.

На отдых в Италию певица поехала вместе с сестрами и мужем. Похоже, что в отношениях певицы и продюсера все в полном порядке, а слухи о разводе Брежневой и Меладзе преувеличены.