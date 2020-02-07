У балетмейстера украли дорогие таблетки

Злоумышленник разбил стекло автомобиля бывшего художественного руководителя Большого театра Сергея Филина и вытащил из него рюкзак.

Инцидент произошел возле "Московского дворца молодежи" в Хамовниках, где артист оставил свою машину. В рюкзаке находились личные вещи, среди которых были дорогостоящие лекарства.

Филин уже обратился в правоохранительные органы. Ущерб оценили в 200 тыс. руб., сообщает телеканал "360".

Балетмейстер принимал таблетки после покушения в 2013 году. Солист Большого театра Павел Дмитриченко плеснул в лицо Сергею Филину кислотой, и тот попал в больницу с отеком Квинке.