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Известного артиста обворовали в Москве

У балетмейстера украли дорогие таблетки

Злоумышленник разбил стекло автомобиля бывшего художественного руководителя Большого театра Сергея Филина и вытащил из него рюкзак. 

Инцидент произошел возле "Московского дворца молодежи" в Хамовниках, где артист оставил свою машину. В рюкзаке находились личные вещи, среди которых были дорогостоящие лекарства.

Филин уже обратился в правоохранительные органы. Ущерб оценили в 200 тыс. руб., сообщает телеканал "360"

Балетмейстер принимал таблетки после покушения в 2013 году. Солист Большого театра Павел Дмитриченко плеснул в лицо Сергею Филину кислотой, и тот попал в больницу с отеком Квинке.

Сергей САЗОНОВ

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